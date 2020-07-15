фото-видео фото Бэнкси расписал вагон метро граффити на тему коронавируса

2020-07-15 11:15 282

Британский уличный художник, внешность, имя и адрес которого до сих пор остаются загадкой, спустился в метро Лондона и расписал вагон поезда своими фирменными крысами. Видеоролик о создании граффити в вагонах метро Бэнкси разместил на своей странице в Instagram.

Крысы Бэнкси чихают, оставляя на окнах грязные подтеки, используют защитные маски как парашют, прячутся под ними - в общем, делают с ними что угодно, но не используют по назначению.

Художник уточнил, что "акт художественного вмешательства в рутину метрополитена произошел на станции линии Хаммерсмит-энд-Сити".

Судя по всему, Бэнкси спустился в метро перед самым его закрытием, когда в вагонах было очень мало пассажиров. По их реакции видно, что они не понимали, что происходит, и, скорее всего, даже не поняли, кто перед ними. А так как, художник, был в защитном костюме, многие решили, что он будет проводить дезинфекцию в метро. В действительности же в баллоне для дезинфицирующего средства была голубая краска.

Также, Бэнкси, подписывая свое видео, призвал использовать маски для борьбы с распространением вируса. В комментариях к ролику пользователи сети пошутили, что благодаря трудам художника в метро появился самый дорогой в мире вагон.

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