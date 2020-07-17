Коронавирус Трамп отменил запрет на въезд в США студентам из европейских стран

2020-07-17 19:34 177

Иностранные студенты, приезжающие в США из Европы, освобождаются от запрета на поездки, введенного Вашингтоном в связи с пандемией коронавирус, заявили в Госдепартаменте.

Администрация Трампа согласилась отказаться от политики, которая могла бы вынудить десятки тысяч иностранных студентов покинуть Соединенные Штаты, если бы их занятия были полностью переведены в режим онлайн.

Бюро по контролю и соблюдению миграционного и таможенного законодательства США на прошлой неделе объявило, что иностранные студенты с типами виз F1 и M1 не смогут остаться в стране, если с осени будут заниматься в своих университетах исключительно онлайн. Им предписывалось выехать из Соединенных Штатов или же сменить учебное заведение с тем, чтобы получить возможность посещать его очно. В противном случае власти имели право запустить в отношении учащихся процедуру депортации.

Отмена решения произошла на фоне судебных исков со стороны крупных университетов и давления деловых и технологических компаний.

Государственный департамент также предоставит льготы для некоторых работников, приехавших по программе Au Pair и членов семей держателей виз США.

Эти шаги являются частью усилий администрации Трампа по постепенному возобновлению международных поездок после нескольких месяцев широких ограничений, наложенных из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну путешественникам из большинства европейских стран в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

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