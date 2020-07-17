Коронавирус Трамп отменил запрет на въезд в США студентам из европейских стран

2020-07-17 19:34 177
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Иностранные студенты, приезжающие в США из Европы, освобождаются от запрета на поездки, введенного Вашингтоном в связи с пандемией коронавирус, заявили в Госдепартаменте.

Администрация Трампа согласилась отказаться от политики, которая могла бы вынудить десятки тысяч иностранных студентов покинуть Соединенные Штаты, если бы их занятия были полностью переведены в режим онлайн.

Бюро по контролю и соблюдению миграционного и таможенного законодательства США на прошлой неделе объявило, что иностранные студенты с типами виз F1 и M1 не смогут остаться в стране, если с осени будут заниматься в своих университетах исключительно онлайн. Им предписывалось выехать из Соединенных Штатов или же сменить учебное заведение с тем, чтобы получить возможность посещать его очно. В противном случае власти имели право запустить в отношении учащихся процедуру депортации.

Отмена решения произошла на фоне судебных исков со стороны крупных университетов и давления деловых и технологических компаний.

Государственный департамент также предоставит льготы для некоторых работников, приехавших по программе Au Pair и членов семей держателей виз США.

Эти шаги являются частью усилий администрации Трампа по постепенному возобновлению международных поездок после нескольких месяцев широких ограничений, наложенных из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну путешественникам из большинства европейских стран в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Трамп предлагал избавиться от разрушенного ураганом острова Пуэрто-Рико

2020-07-13 14:41 891

Тищенко предложил «Схемам» сделать расследование о резиденции Трампа

2020-07-10 17:15 3390

Верховный суд обязал президента раскрыть все свои доходы за последние девять лет

2020-07-10 12:43 2166

Трамп заявил, что смертность от COVID в США впервые начала снижаться

2020-07-06 10:15 1494

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Трамп отменил запрет на въезд в США студентам из европейских стран

2020-07-17 19:34 177

С 17 июля в Киевской области усиливают карантинные ограничения

2020-07-17 15:28 705

Найден особый белок, который играет определяющую роль в лечении коронавируса

2020-07-17 14:47 399

В Украине уже почти 60 тысяч случаев заражения COVID - ситуация в регионах

2020-07-17 13:45 474
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Трамп отменил запрет на въезд в США студентам из европейских стран 2020-07-17 19:34 177
С 17 июля в Киевской области усиливают карантинные ограничения 2020-07-17 15:28 705
Найден особый белок, который играет определяющую роль в лечении коронавируса 2020-07-17 14:47 399
В Украине уже почти 60 тысяч случаев заражения COVID - ситуация в регионах 2020-07-17 13:45 474

Лента

21:36 Глава МОЗ Степанов признал, что зарплаты медиков быстро повысить не получится
20:31 Каких туристов не хотят видеть на большинстве европейских курортов
19:34 Трамп отменил запрет на въезд в США студентам из европейских стран
фото 18:29 Бэнкси расписал вагон метро граффити на тему коронавируса
17:32 Мадридский Реал Зинедина Зидана в 34-й раз стал чемпионом Испании
16:33 Результаты президентских выборов в Польше оспаривают в Верховном суде
15:28 С 17 июля в Киевской области усиливают карантинные ограничения
14:47 Найден особый белок, который играет определяющую роль в лечении коронавируса
14:14 Экономика Китая показала максимальный в истории подъем ВВП
13:45 В Украине уже почти 60 тысяч случаев заражения COVID - ситуация в регионах