Трамп уверен, что нельзя обязать американцев носить защитные маски

Президент США Дональд Трамп выступает за добровольное, а не обязательное, ношение масок в связи с пандемией COVID-19.
"Я верю в маски. Я считаю, что маски - это хорошо. <...> Но я не согласен с утверждением, что если все наденут маски, то все исчезнет", - сообщил Трамп в интервью Fox News, передает Голос Америки.
Трамп подтвердил, что маски помогают бороться с распространением коронавируса, однако решение носить или не носить их должно быть добровольным.
"Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода", - подчеркнул он.
Напомним, США лидируют в мире по количеству заболеваний COVID-19. По последним данным, в Штатах 3 877 501 подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 143 177 пациентов умерли, 1 789 139 - выздоровели.
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