Коронавирус Трамп уверен, что нельзя обязать американцев носить защитные маски

2020-07-20 09:11 189
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Президент США Дональд Трамп выступает за добровольное, а не обязательное, ношение масок в связи с пандемией COVID-19. 

"Я верю в маски. Я считаю, что маски - это хорошо. <...> Но я не согласен с утверждением, что если все наденут маски, то все исчезнет", - сообщил  Трамп в интервью Fox News, передает Голос Америки.

Трамп подтвердил, что маски помогают бороться с распространением коронавируса, однако решение носить или не носить их должно быть добровольным.

"Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода", - подчеркнул он.

Напомним, США лидируют в мире по количеству заболеваний COVID-19. По последним данным, в Штатах 3 877 501 подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 143 177 пациентов умерли, 1 789 139 - выздоровели.

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