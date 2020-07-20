Спорт Лионель Месси установил исторический рекорд в чемпионате Испании

2020-07-20 13:41 270

Нападающий Барселоны Лионель Месси установил исторический рекорд, в седьмой раз в карьере выиграв трофей Пичичи, как лучший бомбардир сезона в чемпионате Испании.

По этому показателю Месси превзошел Тельмо Сарру, который выигрывал эту награду шесть раз - в 1945, 1946, 1947, 1950, 1951 и 1953 годах.

Месси становился лучшим голеодором в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. В сезоне-2019/20 аргентинец провел 33 матча Ла Лиги и забил 25 мячей.

Что касается топ-5 европейских чемпионатов, то также 7 раз лучшим бомбардиром сезона становился немец Герд Мюллер.

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