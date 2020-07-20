Число зараженных COVID в Украине приближается к 60 тысячам - ситуация по областям
2020-07-20 13:12 261
В Украине уже 59 493 случая коронавируса, из них 651 был зафиксирован накануне. По данным МОЗ, 31 439 уже выздоровели. В то же время скончались 1498 украинцев.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 2317 (+18)
- Волынская область - 3281 (+30)
- Днепропетровская область - 1209 (+2)
- Донецкая область - 794 (+2)*
- Житомирская область - 1602 (+9)
- Закарпатская область - 4440 (+86)
- Запорожская область - 687 (+9)
- Ивано-Франковская область - 3536 (+72)
- Кировоградская область - 682 (+1)
- Киев - 6961 (+77)
- Киевская область - 3308 (+37)
- Львовская область - 8115 (+115)
- Луганская область - 106 (0)*
- Николаевская область - 522 (+9)
- Одесская область - 2573 (41)
- Полтавская область - 353 (+2)
- Ровенская область - 5144 (+62)
- Сумская область - 371 (+1)
- Тернопольская область - 2456 (+26)
- Харьковская область - 3033 (19)
- Херсонская область - 213 (0)
- Хмельницкая область - 980 (0)
- Черновицкая область - 5332 (+21)
- Черкасская область - 845 (+12)
- Черниговская область - 642 (0)
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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