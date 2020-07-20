Коронавирус Число зараженных COVID в Украине приближается к 60 тысячам - ситуация по областям

2020-07-20 13:12 261
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В Украине уже 59 493 случая коронавируса, из них 651 был зафиксирован накануне. По данным МОЗ,  31 439 уже выздоровели. В то же время скончались 1498 украинцев.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 2317 (+18)
  • Волынская область - 3281 (+30)
  • Днепропетровская область - 1209 (+2)
  • Донецкая область - 794 (+2)*
  • Житомирская область - 1602 (+9)
  • Закарпатская область - 4440 (+86)
  • Запорожская область - 687 (+9)
  • Ивано-Франковская область - 3536 (+72)
  • Кировоградская область - 682 (+1)
  • Киев - 6961 (+77)
  • Киевская область - 3308 (+37)
  • Львовская область - 8115 (+115)
  • Луганская область - 106 (0)*
  • Николаевская область - 522 (+9)
  • Одесская область - 2573 (41)
  • Полтавская область - 353 (+2)
  • Ровенская область - 5144 (+62)
  • Сумская область - 371 (+1)
  • Тернопольская область - 2456 (+26)
  • Харьковская область - 3033 (19)
  • Херсонская область - 213 (0)
  • Хмельницкая область - 980 (0)
  • Черновицкая область - 5332 (+21)
  • Черкасская область - 845 (+12)
  • Черниговская область - 642 (0)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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