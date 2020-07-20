Коронавирус Число зараженных COVID в Украине приближается к 60 тысячам - ситуация по областям

2020-07-20 13:12 261

В Украине уже 59 493 случая коронавируса, из них 651 был зафиксирован накануне. По данным МОЗ, 31 439 уже выздоровели. В то же время скончались 1498 украинцев.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 2317 (+18)

Волынская область - 3281 (+30)

Днепропетровская область - 1209 (+2)

Донецкая область - 794 (+2)*

Житомирская область - 1602 (+9)

Закарпатская область - 4440 (+86)

Запорожская область - 687 (+9)

Ивано-Франковская область - 3536 (+72)

Кировоградская область - 682 (+1)

Киев - 6961 (+77)

Киевская область - 3308 (+37)

Львовская область - 8115 (+115)

Луганская область - 106 (0)*

Николаевская область - 522 (+9)

Одесская область - 2573 (41)

Полтавская область - 353 (+2)

Ровенская область - 5144 (+62)

Сумская область - 371 (+1)

Тернопольская область - 2456 (+26)

Харьковская область - 3033 (19)

Херсонская область - 213 (0)

Хмельницкая область - 980 (0)

Черновицкая область - 5332 (+21)

Черкасская область - 845 (+12)

Черниговская область - 642 (0)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире