Коронавирус Индия в десятый раз за месяц побила антирекорд по числу зараженных covid-19

2020-07-21 10:12 162

В Индии за сутки коронавирусом заразились рекордные 40 тысяч человек, что является максимумом с начала вспышки заболевания в стране.

Как сообщает Министерство здравоохранения и семьи Индии, общее число заразившихся составило 1 118 043 человека. Нынешний антирекорд числа инфицированных в Индии уже десятый за две недели. Накануне рекордный прирост числа заразившихся составил 38 902, предыдущий максимум был зафиксирован 17 июля и составил 34 956 человек. 16 июля было зафиксировано 32 695 новых инфицированных, 15 июля - 29 429, 13 июля антирекорд составил 28 701, 12 июля сообщалось о 28 637 заразившемся, 11 июля - о 27 114, 10 июля - о 26 506, а 9 июля - о 24 879.

Число умерших с коронавирусом увеличилось за сутки на 681 и достигло 27 497. В настоящее время в стране проходят лечение 390 459 пациентов с инфекцией. При этом, как отмечает ведомство, число излечившихся от вызванного коронавирусом заболевания превысило 700 тыс. и в настоящее время достигло 700 087 человек.

По данным МОЗ Индии, коэффициент выздоровления составил в Индии утром в понедельник 62,61%. Этот показатель уже несколько дней демонстрирует понижение - 19 июля он составлял 62,86%, а 16 июля - 63,25%. При этом 86% от всех случаев заболевания приходятся на 10 штатов и союзных территорий страны (Индия состоит из 28 штатов и восьми союзных территорий), ситуация в большинстве регионов государства не вызывает опасений.

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