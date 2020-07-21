Коронавирус В ВОЗ пояснили, как можно разорвать цепи передачи коронавируса

2020-07-24 21:36 276
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса.

Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, карантинные меры помогают лишь замедлить передачу инфекции.

Глава ВОЗ утверждает, что одним из основных инструментов для борьбы с распространением вируса является отслеживание, выявление и изоляция контактов.

"Ни одна страна не может получить контроль над своей эпидемией, если она не знает, где находится вирус", - заявил Гебреисус.

Также он отметил важную роль мобильных приложений, которые помогают отслеживать потенциальных зараженных. При этом глава организации подчеркнул, что ничто не заменит обученных работников, которые "ходят от двери к двери" в поисках зараженных и контактных лиц, чтобы разорвать цепи передачи вируса.

"Отслеживание контактов необходимо для каждой страны, в любой ситуации. Это может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеры - в дальнейшее распространение в обществе", - резюмировал глава ВОЗ.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Пищевая пленка, синяя изолента и скотч - как защищаются от коронавируса водители такси

2020-07-24 19:34 399

С 27 июля Финляндия вводит погранконтроль и 14-дневный карантин для туристов

2020-07-24 18:30 369

Минздрав сообщил о доступности массового тестирования украинцев

2020-07-24 17:29 534

В Италии зафиксировали рост числа инфицированных коронавирусом

2020-07-24 14:12 624

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В ВОЗ пояснили, как можно разорвать цепи передачи коронавируса

2020-07-24 21:36 276

С 27 июля Финляндия вводит погранконтроль и 14-дневный карантин для туристов

2020-07-24 18:30 369

Минздрав сообщил о доступности массового тестирования украинцев

2020-07-24 17:29 534

В Италии зафиксировали рост числа инфицированных коронавирусом

2020-07-24 14:12 624
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В ВОЗ пояснили, как можно разорвать цепи передачи коронавируса 2020-07-24 21:36 276
С 27 июля Финляндия вводит погранконтроль и 14-дневный карантин для туристов 2020-07-24 18:30 369
Минздрав сообщил о доступности массового тестирования украинцев 2020-07-24 17:29 534
В Италии зафиксировали рост числа инфицированных коронавирусом 2020-07-24 14:12 624

Лента

22:12 Спустя 40 лет культовая шведская группа ABBA выпустит новый альбом
21:36 В ВОЗ пояснили, как можно разорвать цепи передачи коронавируса
20:31 "Потому что могу!" - в сентябре 54-летний Майк Тайсон проведет первый за 15 лет бой
19:34 Пищевая пленка, синяя изолента и скотч - как защищаются от коронавируса водители такси
18:30 С 27 июля Финляндия вводит погранконтроль и 14-дневный карантин для туристов
17:48 СМИ: Банда Стукало, Сороки и Павловой причастна к серии под-жогов в Бузовой
17:29 Минздрав сообщил о доступности массового тестирования украинцев
16:33 Минздрав разрешил допуск зрителей на матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы
16:03 Знакомство с тёщей: Названа настоящая причина поездки Зеленского и Мендель на остров Бирючий
КАРТА 15:28 Погода на выходные: В Украину идут грозовые ливни, температура упадет до +12°C