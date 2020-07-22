Коронавирус Минздрав: к ослаблению карантина не готовы 7 областей

2020-07-22 19:30 120

По состоянию на 22 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 регионов Украины. Киев не входит в этот список. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области.

Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.

Напомним, на нарушителей карантина в Украине наложили уже 7,7 млн грн штрафов.

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