Минздрав: к ослаблению карантина не готовы 7 областей

По состоянию на 22 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 регионов Украины. Киев не входит в этот список. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области.
Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
Напомним, на нарушителей карантина в Украине наложили уже 7,7 млн грн штрафов.
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