Коронавирус Новый этап карантина в Украине - что и как изменится в августе

2020-08-03 12:14 3042
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Адаптивный карантин в Украине начиная с августа будет работать иначе: усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд. Об этом сообщил в интервью Украинскому радио главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он рассказал, что в Украине будет выделено четыре "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

"Если область в течение пяти дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни.

И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная - это самая критическая", - отметил Ляшко.

В то же время ослабление карантина будет происходить, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд.

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