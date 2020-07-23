Политика Названы условия нового режима тишины на Донбассе

2020-07-23 18:30 315

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау рассказала, о каком перемирии удалось договориться сторонам во время заседания 22 июля и что предполагает новый режим прекращения огня.

Об этом говорится на сайте мониторинговой Миссии.

Грау выразила надежду на то, что новый режим тишины принесет тишину и спокойствие мирному населению Донбасса.

"Я рада сообщить, что Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия", – сказала Грау.

Напомним, ранее сообщалось, что перемирие начинается с 00:01 27 июля. Стороны должны будут обеспечить полное и всеобъемлющее прекращение огня.

Согласно новым договоренностям с 27 июля вводятся запреты на проведение разведки, наступления и диверсий, а также использование любых летательных аппаратов, а также применение огня, включая снайперский.

С 27 июля будет запрещено размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и вблизи них.

Также новое перемирие предусматривает применение дисциплинарных мер при нарушении договоренностей о прекращении огня. Кроме того, о каждом нарушении режима тишины будет сообщаться координатору ТКГ и всем участникам Минского процесса.

Сообщается, что в рамках нового перемирия будет создан и задействован координационный механизм по реагированию на нарушения.

Новый режим прекращения огня предусматривает запрет на ведение ответного огня. Отмечается, что давать «ответку» стороны смогут только в том случае, если использование координационного механизма не даст результата и только по приказу командования ВСУ или главарей боевиков.

Подчеркивается, что описанные меры не могут быть отменены или проигнорированы никакими приказами, даже секретными.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе передали ОБСЕ, представителям РФ и группировок списки для обмена украинских заложников ОРДЛО на осужденных в Украине преступников.

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