Коронавирус В Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина

2020-07-23 20:30 204
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По состоянию на четверг, 23 июля, эпидемиологическая ситуация в пяти областях на западе Украины, а также в Черниговской области не соответствует требованиям Министерства здравоохранения для ослабления условий карантина.

Об этом сообщили на официальной странице Министерства здравоохранения.

Согласно обнародованным данным, во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Тернольской областях превышен допустимый процент выявление новых больных коронавирусом и (или) рост динамики, в Закарпатской области слишком большая загруженность больниц, а в Черниговской области слишком низкий охват населения тестированием.

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