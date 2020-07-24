Коронавирус С 27 июля Финляндия вводит погранконтроль и 14-дневный карантин для туристов

2020-07-24 18:30 372

Финляндия возвращает пограничный контроль и рекомендацию о карантине для путешественников, прибывающих из Австрии, Швейцарии и Словении.

По данным Yle, с понедельника, 27 июля, путешественники из Австрии, Швейцарии и Словении будут проходить пограничный контроль и им рекомендуется 14-дневная самоизоляция.

Решение приняли в связи с тем, что в этих странах в последнее время ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Кроме указанных стран, пограничный контроль сохраняется для путешественников из Швеции, Польши, Чехии, Франции, Люксембурга, Великобритании, Испании и Португалии.

Также Финляндия сняла ограничения на путешествия для 9 стран, не входящих в Шенген - Грузии, Японии, Южной Кореи, Китая, Туниса, Уругвая, Руанды, Таиланда и Новой Зеландии.

Критерий, по которому страны попадают в "зеленый" список - меньше 8 новых заражений коронавирусом на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

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