Политика В СНБО оценили угрозу вторжения России в сентябре - военные штабы готовы

2020-07-27 17:00 165

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключает, что любые военные учения, как те, что проводит Россия, в том числе в аннексированном Крыму, могут перейти в "активную фазу боевых действий".

Об этом Кривонос сказал "Крым.Реалии", комментируя возможность атаки России против Украины.

Напомним, на сентябрь 2020 года Россия запланировала в Крыму проведение военных учений "Кавказ-2020".

Российские штабы и мобилизационная база в Крыму находятся в состоянии готовности

"Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже что – начало агрессии", – пояснил представитель СНБО.

Украина готова к любым угрозам

По словам Кривоноса, все существующие угрозы проработаны Генштабом.

"Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют. И наши войска также проходят обучение и подготовку по противодействию", – сказал он.

Украина должна рассчитывать на себя

Кривонос подчеркнул, что в Украине должны четко понимать, что в случае агрессии, рассчитывать следует преимущественно на свои силы.

"Мы четко должны понимать, что мы одни на поле и у нас не так много стран, которые нас поддерживают. Нас поддерживают страны Балтии, Польша, потому что они понимают ту угрозу, исходящую со стороны России, и они понимают, что мы сейчас для них союзники – мы должны поддерживать. Нас поддерживает Великобритания, которая понимает такую угрозу со стороны России, нас поддерживают Соединенные Штаты, нас поддерживает Канада, нас поддерживает Япония. Другие страны Европы играют под дудку России", – констатировал Кривонос.

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