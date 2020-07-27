Коронавирус Минзрав обновил данные: к ослаблению карантина до сих пор не готовы 9 регионов Украины

2020-07-27 22:00 675
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По состоянию на 27 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области.

Также в Минздраве отметили из-за технической ошибки, не принимать во внимание предварительную информацию относительно показателей, где было указано, что к ослаблению карантина не готовы 6 регионов Украины.

Напомним, за сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и в Киеве.

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