Коронавирус Киев получил "желтый" уровень опасности по коронавирусу: что это значит для горожан

2020-07-28 21:30 360
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В случае ухудшения эпидситуации карантин будут ужесточать, говорит Олег Рубан

Украинский Кабмин еще на месяц продлил адаптивный карантин, призванный остановить распространение коронавируса, и теперь каждому региону страны присвоен свой уровень опасности. Как пояснили сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе столицы, постановление правительства полностью регламентирует правила карантинных мероприятий в каждом регионе.

"Киев, например, получил на данный момент "желтый" уровень опасности. Мы будем каждые пять дней мониторить ситуацию и принимать решение, что делать дальше. Например, сейчас Киев имеет желтый цвет и приближается к границе "оранжевого". Этот цвет предполагает более жесткие правила карантина. Но еще есть "красный" уровень опасности – это самый опасный из всех. Мы с вами уже пережили красный уровень опасности в марте и апреле этого года, когда все было закрыто и не работал общественный транспорт и метрополитен", – объяснил глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан.

Эксперт надеется, что к "красному" уровню опасности город не вернется.

"Я думаю, что Киев будет все время находиться на границе желтого и оранжевого цветов. Киев – это большой мегаполис, и у нас большая миграция населения. Поэтому такое положение вполне естественно для большого города", – добавляет Олег Рубан.

Напомним, ранее глава Госпродпотребслужбы столицы рассказал, как до конца лета будет жить Киев . По его словам, горожанам необходимо продолжать профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции: соблюдать масочный режим, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать безопасную дистанцию. Также нужно усилить контроль за группами риска – пожилыми людьми и лицами, которые страдают хроническими заболеваниями.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Лукашенко заявил, что "на ногах" перенес коронавирус

2020-07-28 20:00 375

Почему перестал работать официальный сайт президента Зеленского

2020-07-28 13:45 681

Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Украины

2020-07-28 12:44 597

ОНЛАЙН 1032-я годовщина Крещения Киевской Руси - прямая трансляция

2020-07-28 10:45 795

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Киев получил "желтый" уровень опасности по коронавирусу: что это значит для горожан

2020-07-28 21:30 360

Курорты "покраснели": Минздрав изменил правила возвращения в Украину из нескольких стран

2020-07-28 20:30 330

Лукашенко заявил, что "на ногах" перенес коронавирус

2020-07-28 20:00 375

Минздрав ожидает дефицит вакцин от COVID-19

2020-07-28 19:00 375
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Киев получил "желтый" уровень опасности по коронавирусу: что это значит для горожан 2020-07-28 21:30 360
Курорты "покраснели": Минздрав изменил правила возвращения в Украину из нескольких стран 2020-07-28 20:30 330
Лукашенко заявил, что "на ногах" перенес коронавирус 2020-07-28 20:00 375
Минздрав ожидает дефицит вакцин от COVID-19 2020-07-28 19:00 375

Лента

фото 22:00 Луческу возложил цветы к памятнику Лобановского
21:30 Киев получил "желтый" уровень опасности по коронавирусу: что это значит для горожан
21:00 Украина, Польша и Литва договорились создать "Люблинский треугольник"
20:30 Курорты "покраснели": Минздрав изменил правила возвращения в Украину из нескольких стран
20:00 Лукашенко заявил, что "на ногах" перенес коронавирус
19:30 Доллар по 30: Шмыгаль поразил новым заявлением, что НБУ будет делать с курсом валют
19:00 Минздрав ожидает дефицит вакцин от COVID-19
18:30 Украинских пенсионеров ждет неприятный сюрприз: кого коснется
18:00 В Кабмине назвали сроки повышения пенсионных выплат: когда ждать
17:30 На Азовском море в августе прогнозируют заморозки