Политика Кучма больше не возглавляет украинскую делегацию на Минских переговорах

2020-07-29 11:44 222

Второй президент Украины Леонид Кучма покинул пост главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе, которая ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", – заявил Владимир Зеленский на встрече с Леонидом Кучмой, передает gordonua.

Кучма отметил, что в случае необходимости "готов делиться опытом и предоставлять консультации о шагах на пути к установлению мира".

Напомним, переговоры об урегулировании конфликта ведутся в минском и нормандском форматах. Леонид Кучма был главой украинской делегации в Минске с момента основания этой переговорной площадки и до ноября 2018 года. 3 июня 2019 года Кучма снова возглавил украинскую делегацию. 5 мая 2020 года Зеленский обновил состав украинской делегации в контактной группе. После этого президент рассказывал, что Кучма просил передать его полномочия вице-премьеру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову, который был назначен первым замглавы делегации.

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