Коронавирус Вспышка коронавируса в Святоуспенской Лавре - введен строгий карантин

2020-07-31 12:14 180
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Из-за вспышки коронавируса Святоуспенская Уневская Лавра УГКЦ во Львовской области закрывается на карантин. Об этом говорится на странице лавры в Facebook.

"Святоуспенская Уневская Лавра, по причинам обнаружения ПЦР-тестом случаев заболевания Covid-19 (Коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц", - говорится в сообщении.

Все публичные богослужения будут отменены. Лавра просит верующих молиться о выздоровлении братии.

Напомним, 13 марта сКиево-Печерская лавра закрылась на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаев заражения коронавирусом.

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Житель Тернопольской области уже в третий раз заразился коронавирусом 2020-07-31 09:38 657

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