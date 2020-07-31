Вспышка коронавируса в Святоуспенской Лавре - введен строгий карантин

Из-за вспышки коронавируса Святоуспенская Уневская Лавра УГКЦ во Львовской области закрывается на карантин. Об этом говорится на странице лавры в Facebook.
"Святоуспенская Уневская Лавра, по причинам обнаружения ПЦР-тестом случаев заболевания Covid-19 (Коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц", - говорится в сообщении.
Все публичные богослужения будут отменены. Лавра просит верующих молиться о выздоровлении братии.
Напомним, 13 марта сКиево-Печерская лавра закрылась на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаев заражения коронавирусом.
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