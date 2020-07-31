Коронавирус После ослабления карантина местные власти пошли на резкое ужесточение мер

2020-07-31 19:27 231
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В Великобритании во второй раз ввели карантин из-за роста заболеваемости Covid-19.  На этот раз решения приняты местными властями тех регионов, где отмечен рост заболеваемости.

"Мы принимаем эту меру с тяжелым сердцем, но мы можем наблюдать увеличение количества случаев коронавируса по всей Европе и полны решимости сделать все необходимое для обеспечения безопасности людей", - заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

Ужесточение ограничений затронет более четырех миллионов жителей Большого Манчестера, Блэкберна, Дарвена, Бернли, Хиндберна, Пендлома, Россендейлома, Брэдфордома, Колдердейла и Лестера. Такие меры связаны с ростом количества инфицирований на 100 тыс. человек в указанных регионах.

Членам разных домохозяйств запрещено встречаться друг с другом в закрытом помещении. Кроме того, им не разрешается собираться в частных садах. Члены одного домохозяйства по-прежнему смогут ходить в пабы и рестораны, но им запрещено это делать совместно с членами других домохозяйств.

Глава Минздрава признал, что все указанные меры будут "ударом" для мусульманских общин, готовящихся праздновать Ид аль-адха (Курбан-байрам) в эти выходные. Вместе с тем, места отправления религиозных обрядов остаются открытыми для посещения, при условии соблюдения требований социального дистанцирования.

Новые локальные правила карантина вступили в силу спустя почти четыре недели после того, как ограничения были сняты по всей стране.

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