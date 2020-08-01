Коронавирус Часть украинцев лишат субсидий: названы определенные категории граждан

2020-08-01 07:20 135
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Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал, кто из украинцев останется без субсидии в предстоящий отопительный сезон.

Об этом он рассказал в эфире ТСН.

 

Музыченко отметил, что даже если летом субсидиантам не начислили выплаты, то это не означает отмену помощи. По его словам, всем, кому помощь переоформили, начислят средства в положенные сроки и в тех же объемах.

 Таким образом, субсидии вновь начнут насчитывать, как только начнется отопительный сезон.

В частности, субсидий могут лишить следующие категории граждан:

  • арендодателей, не задекларировавших доходы;
  • лиц, которые единовременно совершили покупку свыше пятидесяти тысяч гривен;
  • владельцев автомобилей, которым не более пяти лет;
  • должников по коммуналке;
  • украинцев, получивших наследство в течение 12 месяцев с момента обращения за помощью;
  • владельцев больших помещений

Следует отметить, что субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в июне 2020 года получили 2,891 миллиона граждан, а ее средний размер составил 267,78 грн.

Ранее сообщалось, что украинцы могут онлайн удостовериться в том, что субсидию с них не «сняли». Для этого всего лишь нужно зайти на сайт и ввести свой адрес. Также можно посмотреть суммы компенсации за весь период начисления.

Также сообщалось, что Министерство финансов Украины в 2021 году не собирается сокращать субсидии. При этом в правительстве планируют выделить такую же сумму на эту льготу, как и в текущем году.

Тем временем, эксперт объяснила украинцам, как действовать в ситуации, если не удается получить субсидию на оплату коммунальных услуг людям, которым она необходима.

Также сообщалось, что любой гражданин Украины может проверить свой страховой стаж для получения пенсии, а также выяснить, исправно ли платит отступления в Пенсионный фонд его работодатель.

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