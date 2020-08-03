Коронавирус В МВД пригрозили местным властям наказанием за отказ усилить карантин

2020-08-03 11:42 267
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Отказ местных властей в регионах "красной" зоны усилить карантин является политическим решением.

Как сообщил в эфире Громадского радио замминистра внутренних дел Антон Геращенко, власти не хотят принимать непопулярные меры из-за того, что у них выборы через два месяца. Такие решения носят сугубо политический характер и несут прямую угрозу национальной безопасности.

"Поэтому те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне и говорить: мы такие хорошие, не надо нам карантина - будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - заявил Геращенко.

Ранее депутаты луцкого горсовета соберутся на внеочередную сессию из-за решения Кабмина об усилении карантина в областном центре. Депутаты рассмотрят проект решения о том, что отнесение города к "красной" зоне эпидемического риска по коронавирусу противоречит Конституции Украины.

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