Коронавирус Глава МОЗ Степанов жестко ответил на обвинения властей Тернополя и Луцка

2020-08-04 11:40 309

Местные власти регионов, которые отказываются соблюдать условия адаптивного карантина, ждет наказание, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ТВ.

"У нас есть четко соответствующие органы, которые реагируют на эту ситуацию. Это и Госпотребслужба, и Нацполиция и другие органы, которые контролируют выполнение условий карантина и решений правительства так, как это предусмотрено законом", - сказал он.

По словам чиновника, местные власти не имеют права по своему усмотрению ослаблять карантинные ограничения.

При этом он уверен, что выработанные МОЗ условия адаптивного карантина позволяют полностью контролировать ситуацию.

"Карантин стал, по нашему убеждению, еще более сбалансированным, найден баланс между работой экономики и здоровьем граждан. Четко определены критерии, показывающие динамику распространения коронавируса. И исходя из этих критериев, уже устанавливается новый уровень опасности от зеленого до красного", - сказал он.

Глава Минздрава отверг обвинения властей Тернополя и Луцка в политическом подтексте решений об отнесении этих городов к "красной" зоне, предусматривающей максимально жесткие ограничения, включая остановку общественного транспорта.

"Никакой политики, как бы кто не пытался ее туда затащить. Чисто цифры, которые показывают уровень опасности в том или ином регионе. И когда мы говорим, что тот или иной регион отнесен к оранжевой или красной зоне - мы четко объясняем, почему так произошло и что надо делать", - заявил он.

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