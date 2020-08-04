Коронавирус Как усилен карантин в украинских городах "Красной зоны" - все запреты и ограничения

2020-08-04 13:17 222

В Кицманском районе Черновицкой области, который вошел в "красную" зону карантина, закрыли все рестораны и кафе, сообщил председатель Кицманской РГА Алексей Добровольский.

Кроме закрытия ресторанов и кафе, также остановили работу рынков и магазинов (кроме продуктовых). Вместе с тем, на территории района прекратил курсировать общественный транспорт.

"Согласно постановлению мы провели заседание районной комиссии по ТЭБ и ЧС. На основании данного постановления мы продублировали все действующие ограничения, а также подкорректировали их согласно нашим возможностям. Под ограничения попали кафе, рестораны, проведение массовых мероприятий и тому подобное. Также прекратил курсировать общественный транспорт. Курсируют только спецмаршрутки, которые перевозят врачей и лиц, обеспечивающих жизнедеятельность нашего региона – Кицмань и Черновцы", – сообщил Добровольский.

Эти нововведения будут действовать как минимум до пятницы, 7 августа.

В Луцке же продолжает работать общественный транспорт, но не весь. Об этом сообщает "ВолиньPost".

В городе уменьшилось количество маршруток из-за штрафов со стороны правоохранителей. Полиция предупреждала перевозчиков, чтобы те не выходили на рейсы с 3 августа, иначе на них будут составлять протоколы.

Также из-за усиления карантина в Луцке внесли изменения в расписание движения пригородных поездов: поезда не будут останавливаться в Луцке, а некоторые из них совсем не будут курсировать.

Напомним, Луцкий городской совет заявил, что не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытию любых заведений. Поэтому в городе и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования и транспорт.

Отказались от усиления карантина и в Тернополе: общественный транспорт работает в обычном режиме, бары, магазины и учреждения дошкольного образования также пока не планируют закрывать. Но в Тернополе не будут останавливаться поезда из Одессы, Херсона и Киева. Ведь на эти ограничение не может повлиять городской совет.

В свою очередь, городской голова Сергей Надал призвал министра инфраструктуры не останавливать железнодорожное сообщение с Тернополем, а региональную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям – не останавливать автобусное сообщение.

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