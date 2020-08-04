Спорт Стал известен первый спарринг-партнер Динамо при Луческу

2020-08-04 19:30 330
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Киевляне проведут товарищескую встречу с Вересом.

Динамо проведет контрольный поединок с Вересом в рамках подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Встреча команд состоится 7 августа на тренировочной базе киевлян в Конча-Заспе. Этот матч станет первым для Мирчи Луческу во главе "бело-синих".

Динамо начало подготовку к сезону-2020/21 30 июля. Для Вереса же этот спарринг станет одним из этапов подготовки к стыковым матчам за место в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что Динамо провело первую двусторонку под руководством Луческу.

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Спорт

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