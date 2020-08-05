Политика РФ настаивает на выполнении того, чего нет минских соглашениях, - Кравчук

2020-08-05 14:43 252
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Официальная Москва пытается доказать, что требование особого статуса Донбасса закреплено в минских соглашениях, однако на самом деле это не так, заявил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"В Минских соглашениях нет обязательного требования вводить так называемый "особый статус" ОРДЛО в Конституцию Украины", - подчеркнул Кравчук.

Вместе с тем, он отметил, что российская сторона настаивает, что в документе содержится такое положение.

Вместе с тем, он убежден, что нельзя подвергать сомнению то, что написано в Минских договоренностях. Однако последние пять лет показали, что некоторые положения документов не работают, или работают противоречиво, или трактуются по-разному.

"Поэтому нужно привести их в такую систему мышления и систему действий, с которыми согласятся все стороны, чтобы прекратить войну на Донбассе", - настаивает новый глава делегации Украины в ТКГ.

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