Политика Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков "Вагнера" Украине

2020-08-05 21:00 345
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Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.

Источник: Телеграмм-канала Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко, прес-служба Лукашенко

Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами".

Дословно прес-служба Лукашенко: "Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам.

Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений".

Детали: Кто был инициатором звонка, ни одна из пресс-служб не указала.

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Политика

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