Коронавирус Коронавирус в Киеве: Кличко сообщил о резком росте числа инфицированных

2020-08-06 13:16 168
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За минувшие сутки в Киеве выявлено 180 случаев коронавируса, сообщил мэр Виталий Кличко.

Среди заболевших: 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет, 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет, 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели в том числе и 8 медиков.

Госпитализировали 22 пациента. Также за сутки три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян.

В столице уже 8992 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки выздоровели 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева.

"Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям", - предупредил мэр.

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Коронавирус

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