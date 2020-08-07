Коронавирус В Минздраве уточнили правила выезда украинцев из регионов "красной зоны"

2020-08-07 21:36 126
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В Минздраве успокоили граждан Украины, которые выезжают из "красной" зоны эпидемической опасности. В этом случае украинцы не обязаны сдавать тест на коронавирус и не должны отправляться на самоизоляцию.  

"Мы не говорим о том, что вам необходимо делать тест или уходить на самоизоляцию, когда вы выезжаете из "красной" зоны в "зеленую", потому что все это происходит внутри нашей страны", -сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Что касается въезда или выезда в/из административно-территориальные единицы, которые отнесены к "красному" уровню эпидемической опасности, то там прекращается работа городского и междугороднего транспорта. Возможно использование исключительно собственного транспорта. При том, что количество лиц, которые одновременно находятся в этом транспорте, не должно превышать пять человек, исключая детей до 14 лет.

Напомним, с 1 августа вступило в силу постановление Кабмина, продлившее адаптивный карантин до 31 августа 2020 года. Все регионы поделены на несколько зон - зеленую, желтую, оранжевую и красную - по уровню эпидемической опасности распространения Covid-19.

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