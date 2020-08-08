Коронавирус Кабмин назвал области, где нельзя смягчать карантин

2020-08-08 12:00 198
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По состоянию на пятницу, 7 августа, девять областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мероприятий.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

К ослаблению карантина не готовы Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черниговская и Черновицкая области.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 1453 человек, зафиксировано 33 летальных случая, 531 пациент выздоровел.

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Коронавирус

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