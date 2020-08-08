Кабмин назвал области, где нельзя смягчать карантин

По состоянию на пятницу, 7 августа, девять областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мероприятий.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
К ослаблению карантина не готовы Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черниговская и Черновицкая области.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 1453 человек, зафиксировано 33 летальных случая, 531 пациент выздоровел.
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