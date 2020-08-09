Коронавирус Кабмин пока не будет отменять самоизоляцию после пересечения КПВВ

2020-08-09 12:00 456
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина пока не планирует отменять обязательную 14-дневную самоизоляцию после пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированными территориями. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Глава Кабмина объяснил, что правительство располагает информацией о более сложной эпидемической ситуации на оккупированных территориях, нежели на остальной территории Украины.

"В настоящее время вы видите ситуацию на подконтрольной Украине территории, мы, к сожалению, не знаем, какая она на временно оккупированных территориях. По некоторым данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения", - отметил Шмыгаль.

Председатель КМУ уточнил, что пограничники имеют право в отдельных случаях принимать решение об отмене обязательной самоизоляции.

"В целом пока есть карантин и ситуация настолько сложна, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор", - резюмировал глава правительства.

Напомним, в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорды по числу зафиксированных случаев коронавируса.

По состоянию на 8 августа в Украине зарегистрировано 79 750 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Известно о 1879 летальных исходах. За последние сутки выявлено еще 1489 новых случаев заболевания, что является очередным рекордом с начала пандемии.

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