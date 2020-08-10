В Украине ужесточают контроль за карантином: что это значит и чем грозит

Кабинет министров усиливает контроль за соблюдением карантина. В частности вводится ежедневная работа государственной комиссии ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидситуации.
Об этом сообщает правительственный портал.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина.
"Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - уточнил Шмыгаль.
По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций глава Кабмина поручил:
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