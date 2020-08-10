Коронавирус В Украине ужесточают контроль за карантином: что это значит и чем грозит

2020-08-10 20:00 378
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Кабинет министров усиливает контроль за соблюдением карантина. В частности вводится ежедневная работа государственной комиссии ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидситуации.

Об этом сообщает правительственный портал.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина.

 Он добавил, что до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тысяч. Также должна быть введена категоризация тестируемых лиц.

"Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - уточнил Шмыгаль.

По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций глава Кабмина поручил:

 
  • разработать механизм командировки эпидемиологов Госпродпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидрасследований;
  • руководителям ОГА и Министерству здравоохранения активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19;
  • Нацполиции ежедневно во время заседания комиссии предоставлять отчетность о проверках по соблюдению карантина;
  • Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Дій вдома".

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