Коронавирус "Самый теплый день в ближайшей перспективе". Синоптик рассказала о погоде на вторник

2020-08-10 20:30 291
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Во, вторник, 11 августа, в Украине будет теплая, но дождливая погода. В западных регионах температура воздуха существенно опустится, а благодаря атмосферному фронту практически всех областях ожидаются осадки.

Об этом написала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Август уже начал не идти, а бежать. До конца лета осталось всего три уик-энда", - поделилась Наталья Диденко.

Завтра в Украине ожидается теплая погода, температура воздуха прогреется до +25...+30 градусов. "Поскольку фронт будет двигаться на юго-восток, то в течение суток локальные дожди будут тянуться за ним и поэтому возможны практически повсюду, но меньших местных масштабов", - написала синоптик.

По данным Наталья Диденко, дожди с грозами наиболее вероятные на Западе, Севере Украины и в Приазовье. Ветер подует из севера, три-восемь метров за секунду.

В Киеве завтра будет "самый теплый день из ближайшей перспективы", максимальная температура воздуха ожидается +28 градусов, а уже в ближайшие дни в столице похолодает до +21...24 градусов.

В среду, 12 августа, в Украине похолодает до +20...+25 градусов, только в южных регионах, на юго-востоке и центральных областях еще продержится жара до +30 градусов.

"Поэтому завтра всем украинцам - срочно выгуливать легкую летнюю одежду, потому что в среду придется что-то набросать крайней мере с рукавом 3/4", - написала синоптик.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Погода не помилует украинцев, синоптик предупредила о новом ударе: "дожди, грозы и..."

2020-08-06 22:00 5607

КАРТА Прогноз погоды на выходные: Грозовые ливни, град и шквальные ветер

2020-07-31 14:46 1119

КАРТА Сегодня в Украине ожидаются дожди с грозами, но жара не спадет

2020-07-30 12:15 918

КАРТА Погода на выходные: В Украину идут грозовые ливни, температура упадет до +12°C

2020-07-24 15:28 17757

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Польша обновила список украинцев, которым можно не проходить обсервацию

2020-08-10 21:00 270

"Самый теплый день в ближайшей перспективе". Синоптик рассказала о погоде на вторник

2020-08-10 20:30 291

В Украине ужесточают контроль за карантином: что это значит и чем грозит

2020-08-10 20:00 378

Украинцам разъяснили, кто сможет выехать в Крым

2020-08-10 17:00 474
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мы в Google News

Подпишись!

Коронавирус

Польша обновила список украинцев, которым можно не проходить обсервацию 2020-08-10 21:00 270
"Самый теплый день в ближайшей перспективе". Синоптик рассказала о погоде на вторник 2020-08-10 20:30 291
В Украине ужесточают контроль за карантином: что это значит и чем грозит 2020-08-10 20:00 378
Украинцам разъяснили, кто сможет выехать в Крым 2020-08-10 17:00 474

Лента

22:00 Иран отказался платить МАУ за сбитый лайнер
21:30 Кравчук назвал "закрытую тему" в переговорах по Донбассу
21:00 Польша обновила список украинцев, которым можно не проходить обсервацию
20:30 "Самый теплый день в ближайшей перспективе". Синоптик рассказала о погоде на вторник
20:00 В Украине ужесточают контроль за карантином: что это значит и чем грозит
19:30 Украинцам рассказали, как изменятся пенсии
19:00 Приватбанк срочно заявил о новых правилах оплаты, что изменилось: "Нужно сделать три фото и..."
18:30 Обещанных денег на всех не хватит, новые позорные детали медреформы: "Придется платить за..."
18:00 Лукашенко отреагировал на протесты в Беларуси: вспомнил и об Украине
17:30 ЦИК Беларуси уточнил результаты выборов: Тихановская их обжаловала