Трамп перед выборами затеял очень опасную игру с Путиным

Президент США похоже перед выборами пытается наладить отношения с официальной Москвой.
Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить на саммит "Большой семерки" президента РФ Путина.
Как заявил американский лидер во время брифинга в Белом доме, он планирует провести саммит после президентских выборов в США.
"Мы уже пригласили ряд людей на встречу. Я бы, конечно, пригласил его (Путина) на встречу.
Думаю, это важный фактор. Мы пригласим отдельных людей, которые не представляют "Большую восьмерку". И кое-кто уже согласился принять участие", - сказал Дональд Трамп.
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