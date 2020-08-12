Политика Трамп перед выборами затеял очень опасную игру с Путиным

2020-08-12 09:10 327

Президент США похоже перед выборами пытается наладить отношения с официальной Москвой.

Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить на саммит "Большой семерки" президента РФ Путина.

Как заявил американский лидер во время брифинга в Белом доме, он планирует провести саммит после президентских выборов в США.

"Мы уже пригласили ряд людей на встречу. Я бы, конечно, пригласил его (Путина) на встречу.

Думаю, это важный фактор. Мы пригласим отдельных людей, которые не представляют "Большую восьмерку". И кое-кто уже согласился принять участие", - сказал Дональд Трамп.

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