В Украине начали по-новому определять зоны адаптивного карантина - что и как изменилось

В украинском Минздраве приняли решение несколько изменить правила адаптивного карантина, который вступил в силу с 1 августа. В частности, МОЗ объединяет некоторые критерии, которыми руководствуются при определении зоны карантина того или иного региона.
Как заявил на брифинге сегодня глава Минздрава Максим Степанов, динамику и количество случаев на 100 тысяч населения решили объединить в один показатель и считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.
"Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее по каким критериям мы определяем к тому или иному уровню опасности", - сказал чиновник.
По его словам, также более четко определили количество заполненных коек.
"Делая эти предложения, мы пытались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная. Все эти предложения мы учли", - сказал он, добавив, что соответствующие предложения внесли на рассмотрение правительства.
За минувшие сутки в Украине выявили 1433 новых случая COVID-19. Выздоровели за день 752 украинца, а скончались - 19.
Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано в городе Киеве - 182, Львовской области - 166, а также в Харьковской области - 139.
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