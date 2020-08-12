Политика Кабмин назначил Тараса Шевченко замминистра культуры. Он будет курировать СМИ

2020-08-12 21:30 234
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В среду, 12 августа, Кабинет министров проголосовал за назначение известного грантового активиста Тараса Шевченко заместителем министра культуры.

Шевченко будет курировать медийную сферу, то есть выполнять функцию расформированного Мининформполитики.

С назначением Шевченко уже поздравил министр культуры Александр Ткаченко. Он подтвердил, что его новый заместитель будет отвечать за направление информационной политики, информационной безопасности и медиа.

"Приветствую Тараса в команде Министерства. Он юрист, активный медийный деятель, пользуется заслуженным уважением среди специалистов и общественности и несомненно достойный кандидат на эту должность... Убежден, он справится с непростыми вызовами, которые стоят перед ним. Один из таких - наш всеукраинский проект по медиаграмотности, работу по которому мы уже начали совместно с Тарасом", - написал Ткаченко в Facebook.

Ранее мы уже сообщали, что Тарас Шевченко был одним из лоббистов репрессивного законопроекта "О медиа". Также он является руководителем "Центра демократии и верховенства права", организации, которая занимается, кроме прочего, разработкой законодательных норм для медиа. Во время выборов президента он критиковал Зеленского.

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