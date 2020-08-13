Мир фото В Минске силовики избили и задержали журналиста Радио Свобода

2020-08-13 09:12 150
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В Минске силовики задержали журналиста Белорусской службы Радио Свобода Виталия Цыганкова и его жену Ольгу. Об этом в интервью Радио Свобода рассказала Ольга Цыганкова.

"Машину остановил сотрудник ГАИ, потребовал выйти... Учитывая все события, когда людей вытаскивают из машины, бьют и задерживают, я отказалась. Я сказала, что покажу документы из машины. На это сотрудник ГАИ очень резко среагировал, начал опускать стекло, бить по машине, приставил пистолет через окно к моей голове и требовал выйти. Я, несмотря на это, поехала вперед. Нас окружили несколько автомобилей ГАИ, Виталия выбросили из машины, избили, положили на асфальт. Сейчас мы находимся в Московском райотделе внутренних дел".

Белорусский правозащитный центр Весна уточняет, что Виталия и Ольгу Цыганковых задержали возле медицинского университета во время акции медиков.

В ходе этой акции более 130 медработников в белых халатах собрались на проспекте Дзержинского с плакатами "Врачи против насилия" и "Остановите насилие". Таким образом врачи присоединились к стихийным акциям против жестокого разгона милицией демонстраций за честные выборы.

Напомним, в ООН заявили о шести тысячах задержанных в Беларуси, среди которых случайные прохожие и несовершеннолетние.

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