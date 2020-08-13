Коронавирус Знакомых с COVID-19 нет у 83% украинцев - опрос

2020-08-13 16:30 252

Более 80% украинцев заявили, что из их круга родных, друзей и знакомых нет переболевших коронавирусом.



Опрос показал, что 83,2% украинцев утверждают - ни один из их родных, друзей и знакомых не болел коронавирусом. Таковы результаты исследования Центра Социс и Центр Разумкова.



При этом 13,7% опрошенных сказали, что имеют друзей и родственников, которые переболели COVID-19.



Стоит отметить, что более 46% украинцев считают, что власть прилагает недостаточно усилий по борьбе с распространением эпидемии коронавируса.



Всего 21% опрошенных считают, что власть делает все, что в ее силах. Мнения, что руководство страны не делает ничего для борьбы с распространением эпидемии, придерживаются 21,2% респондентов. 2,4% выбрали другие варианты ответа, 9,4% не определились с ответом.



При этом о том, что их очень волнует проблема эпидемии коронавируса, заявили 30,3% опрошенных, "скорее волнует" - 35,9%. Варианты "скорее не волнует" и "не волнует" выбрали 17,6% и 14,2% соответственно.



Опасным заболеванием коронавирус считают 38,9% респондентов. 38,5% опрошенных уверены, что проблема коронавируса слишком преувеличена и существует много других, гораздо более опасных заболеваний. О том, что коронавирус может иметь катастрофические последствия для человечества, заявили 18,3% респондентов.



Считают, что риск за болеть за последний месяц не изменился, 48,9% опрошенных. 21,1% считают, что риск вырос, 14,9% - что уменьшился. 15,1% не смогли определиться с ответом.



Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.



Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса почти 70% украинцев остались без отпуска этим летом.



Еще опрос показал, что украинцы отметили ухудшение экономической ситуации в связи с пандемией и карантином.

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