Спорт Лига чемпионов: Сегодня в 1/4 финала сойдутся Барселона и Бавария

2020-08-14 18:34 384

Сегодня звездная каталонская "Барса" принимает не менее именитую мюнхенскую "Баварию". Испанцы в этом сезоне могут остаться без трофеев, если уступят гранду Германии.

Каталонский клуб всегда претендует на первые места, но в этом сезоне у них получается не очень. В Испании выиграть ничего не удалось, осталась Лига чемпионов. Но на пути "Барсы" - "Бавария", у которой сезон прошел практически идеально. Да, баварцы немного притормозили в середине сезона, но в итоге Бундеслига и Кубок Германии отправились именно в Мюнхен.

Одной из главных тем перед матчем была форма Роберта Левандовски. Поляк забивает практически в каждом матче. Многие заговорили о "Золотом мяче" для Роберта, но награду в этом году отменили. Учитывая, что у "Барселоны" есть Месси, сравнение и их итоговое влияние на сегодняшнюю встречу будет кардинальным и, вероятно, решающим.

Напомним, команды встречались всего 11 раз. Всего два раза побеждали каталонцы, причем оба раза с крупным счетом (3:0 - в 2015-м и 4:0 - в 2009 году). У "Баварии" на счету 7 побед.

ВРЕМЯ: 14 августа, 22:00

МЕСТО: Лиссабон, "Эштадио да Луш"

СТАТУС: Лига чемпионов, 1/4 финала

Смотреть поединок онлайн можно на телеканале "Футбол 1".

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