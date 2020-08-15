Коронавирус Исследования COVID-19: какие органы человека повреждает болезнь

2020-08-15 10:30 351

 

Специалисты из Университета Сарагосы в Испании пришли к выводу, что COVID-19 мложет повредить только определенные человеческие органы, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему. Но не весь организм. Данное открытие, результаты которого опубликовали в журнале Chaos, позволит ускорить разработку препаратов, предотвращающих полиорганную недостаточность и смерть пациентов.

Для проникновения в организм, коронавирус взаимодействует со специфичным белком, который называется ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2).

Этот рецептор имеют многие клетки организма, однако патоген поражает органы избирательно, что указывает на существование еще не известного механизма заражения тканей.

Ученым удалось разработать математическую модель, с помощью которой обнаружили 59 белков, действующих как основные активаторы и влияющих на другие органы человека.

Цепочка взаимодействий вызывает изменения в белках, находящихся за пределами легких, что влияет на уязвимость органов для COVID-19.

Таким образом, препараты, нацеленные на эти цепочки, помогут избежать полиорганной недостаточности от коронавируса, которая приводит во многих случаях к смерти пациентов.

Ранее, антирекорд по количеству больных коронавируса за сутки и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что Украина находится на грани второй волны COVID-19. Об этом Владимир Зеленский сообщил на традиционной селекторном совещании.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

 

Еще по теме

Знакомых с COVID-19 нет у 83% украинцев - опрос

2020-08-13 16:30 1062

КАРТА Число зараженных в Киеве превысило отметку в 10 тысяч - данные по районам

2020-08-13 14:39 576

Число больных COVID-19 в Африке превысило миллион

2020-08-08 10:30 807

Ляшко назвал условия для бесплатного получения вакцины от COVID-19

2020-08-06 17:00 822

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Исследования COVID-19: какие органы человека повреждает болезнь

2020-08-15 10:30 351

Украина третий день обновляет антирекорды по COVID

2020-08-15 10:00 273

Covid-19 в Украине: Минздрав назвал самые опасные области и города

2020-08-14 22:12 630

Во сколько реально обойдется вакцина от коронавируса нового типа

2020-08-14 19:30 648
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Исследования COVID-19: какие органы человека повреждает болезнь 2020-08-15 10:30 351
Украина третий день обновляет антирекорды по COVID 2020-08-15 10:00 273
Covid-19 в Украине: Минздрав назвал самые опасные области и города 2020-08-14 22:12 630
Во сколько реально обойдется вакцина от коронавируса нового типа 2020-08-14 19:30 648

Лента

14:00 Марченко оценил возможность курса 30 грн за доллар
13:30 Украинцам подсказали, в каких странах Европы можно работать без трудовой визы
13:00 15 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12:30 Последствия будут трагичными: Зеленский высказался о передаче "вагнеровцев" России
12:00 Кулеба ответил Шмыгалю по поводу гуманитарной катастрофы в Крыму
11:30 "Бавария" деклассировала "Барселону" с фантастическим счетом
11:00 ЗНО-2020: названы лучшие вузы Украины для поступления, «среди лидеров три города…»
10:30 Исследования COVID-19: какие органы человека повреждает болезнь
10:00 Украина третий день обновляет антирекорды по COVID
22:12 Covid-19 в Украине: Минздрав назвал самые опасные области и города