Политика Офис президента Зеленского дипломатично ответил на обвинения Лукашенко

2020-08-17 14:39 216

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что Украина якобы "приказывает" Беларуси провести повторные президентские выборы. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ОП.

"В Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?", - сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси.

"Украина точно уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них. Потому что корректность, терпение и является признаком цивилизованности любой нации", - добавили в ОП.

В офисе президента считают, что обвинения Украины не помогут игнорировать многотысячные митинге по всей Беларуси.

"Несомненно, ссылкой на ту или иную соседнюю страну нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие", - подчеркнули в ОП.

В офисе Зеленского также призвали власти Беларуси уважать право своих граждан на жизнь, здоровье и свободу, а также на политическую зрелость.

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