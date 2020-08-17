Политика Зеленский считает, что события в Беларуси могут повлиять на Украину

2020-08-17 16:30 132

 

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Согасно полученным данным, Зеленский провел в понедельник, 17 августа, закрытое совещание в связи с резким обострением ситуации в Беларуси, где обсуждались внутриполитическая ситуация в Беларуси и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.

Также президент обговорил с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также главами ряда ОГА возможные сценарии дальнейшего развития внутриполитического обострения в Беларуси, включая различные типы эскалации учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов.

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