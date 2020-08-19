Мир Мужчина скончался застряв в горке аквапарка

2020-08-19 10:00 309

 

В Скоттсдейле, что в американском штате Аризона, 32-летний мужчина скончался в горке аквапарка, сообщает ABC15.

По информации, местный полицейский, совершал обход аквапарка, услышал приглушенные крики о помощи. Звуки доносились из трубы водной горки.

В трубе аттракциона полицейский обнаружил мужчину и вызвал скорую помощь, однако пострадавшего не удалось спасти.

Полагается, что мужчина перебрался через забор и поднялся на горку, после чего попытался прокатиться.

Точная причина смерти в данный момент уточняется.

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