Мужчина скончался застряв в горке аквапарка

В Скоттсдейле, что в американском штате Аризона, 32-летний мужчина скончался в горке аквапарка, сообщает ABC15.
По информации, местный полицейский, совершал обход аквапарка, услышал приглушенные крики о помощи. Звуки доносились из трубы водной горки.
В трубе аттракциона полицейский обнаружил мужчину и вызвал скорую помощь, однако пострадавшего не удалось спасти.
Полагается, что мужчина перебрался через забор и поднялся на горку, после чего попытался прокатиться.
Точная причина смерти в данный момент уточняется.
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