Мир Мужчина скончался застряв в горке аквапарка

2020-08-19 10:00 309

В Скоттсдейле, что в американском штате Аризона, 32-летний мужчина скончался в горке аквапарка, сообщает ABC15.

По информации, местный полицейский, совершал обход аквапарка, услышал приглушенные крики о помощи. Звуки доносились из трубы водной горки.

В трубе аттракциона полицейский обнаружил мужчину и вызвал скорую помощь, однако пострадавшего не удалось спасти.

Полагается, что мужчина перебрался через забор и поднялся на горку, после чего попытался прокатиться.

Точная причина смерти в данный момент уточняется.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире