Какие области готовы к ослаблению карантина, а где могут вернуть ограничения

Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантинных мероприятий. Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.
В частности, к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.
Во всех этих областях количество новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.
Кроме этого, в Киеве, Львовской и Черновицкой области загруженность коек составляет более 50%.
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