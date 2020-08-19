Коронавирус Какие области готовы к ослаблению карантина, а где могут вернуть ограничения

2020-08-19 19:05 267

Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантинных мероприятий. Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.

В частности, к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Во всех этих областях количество новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Кроме этого, в Киеве, Львовской и Черновицкой области загруженность коек составляет более 50%.

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