Коронавирус Полиция начинает проверку регионов, которые отказались ужесточать карантин

2020-08-20 12:16 186

Кабмин  Украины поручил Национальной полиции и спасателям тщательно проверить районы, отказавшиеся усилить карантинные ограничения, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации. 

"Госкомиссия выразила большое беспокойство отдельных территориальных ТПН, что не вводят те или иные зоны, которые определены карантином, и дали поручение Национальной полиции и ГСЧС провести аналитическую работу и доложить о таких противоправных действий", - сообщил сегодня министр Кабмина Олег Немчинов.

Напомним, на Львовщине местные власти отказались ужесточать карантин.

Депутаты постановили, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к "красной" зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции.

Также в Харькове отказались закрывать метро. Город попал в "красную" зону из-за ситуации с коронавирусом, но власти говорят, что хотят обеспечить "комфортную жизнь в городе".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Минздрав назвал области с самой опасной ситуацией с коронавирусом

2020-08-20 14:16 6

Украинских школьников с 1 сентября ждут новые правила, условия и ограничения

2020-08-18 13:44 1077

Киев попал в желтую зону карантина: столицу ждут новые ограничения и запреты

2020-08-18 08:38 948

Страны ЕС начали конфликтовать из-за введения 14-дневного карантина для туристов

2020-08-17 09:38 1440

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Минздрав назвал области с самой опасной ситуацией с коронавирусом

2020-08-20 14:16 6

Коронавирус мутировал - стал более заразным, но менее смертельным

2020-08-20 12:43 648

Полиция начинает проверку регионов, которые отказались ужесточать карантин

2020-08-20 12:16 186

Сovid-19 в Украине: Впервые число новых случаев заражения превысило 2 тысячи

2020-08-20 11:42 234
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Минздрав назвал области с самой опасной ситуацией с коронавирусом 2020-08-20 14:16 6
Коронавирус мутировал - стал более заразным, но менее смертельным 2020-08-20 12:43 648
Полиция начинает проверку регионов, которые отказались ужесточать карантин 2020-08-20 12:16 186
Сovid-19 в Украине: Впервые число новых случаев заражения превысило 2 тысячи 2020-08-20 11:42 234

Лента

14:16 Минздрав назвал области с самой опасной ситуацией с коронавирусом
13:44 Обучение онлайн: С 1 сентября ТВ снова начнет транслировать школьные уроки
13:15 США срочно вводит ранее приостановленные санкции в отношении Ирана
12:43 Коронавирус мутировал - стал более заразным, но менее смертельным
12:16 Полиция начинает проверку регионов, которые отказались ужесточать карантин
11:42 Сovid-19 в Украине: Впервые число новых случаев заражения превысило 2 тысячи
11:10 Оппозиция Беларуси впервые четко огласила требования к Лукашенко
10:41 Лукашенко ночью назначил новых министров силовых ведомств Беларуси
10:14 Переговоры по Донбассу: достигнуты новые договоренности по разведению сил и обмену пленными
09:38 Власти Латвии заявили, что не признают Тихановскую победителем выборов Беларуси