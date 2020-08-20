Коронавирус Полиция начинает проверку регионов, которые отказались ужесточать карантин

2020-08-20 12:16 186

Кабмин Украины поручил Национальной полиции и спасателям тщательно проверить районы, отказавшиеся усилить карантинные ограничения, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации.

"Госкомиссия выразила большое беспокойство отдельных территориальных ТПН, что не вводят те или иные зоны, которые определены карантином, и дали поручение Национальной полиции и ГСЧС провести аналитическую работу и доложить о таких противоправных действий", - сообщил сегодня министр Кабмина Олег Немчинов.

Напомним, на Львовщине местные власти отказались ужесточать карантин.

Депутаты постановили, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к "красной" зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции.

Также в Харькове отказались закрывать метро. Город попал в "красную" зону из-за ситуации с коронавирусом, но власти говорят, что хотят обеспечить "комфортную жизнь в городе".

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