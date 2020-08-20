Экономика Курс валют 20 августа: доллар резко пошел вверх

2020-08-20 16:30 276

 

Гривна «включила заднюю»: курс доллара резко пошел вверх

В обменных пунктах Украины 20 августа, в 12:00 курс доллара на продаже, по сравнению с предыдущим рабочим днем, вырос на 18 копеек до 27,63 гривен за доллар. Курс евро вырос на 2 копейки до 32,71 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина, - передает Хвиля.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,32 (27,22 - 19 августа), продажи - 27,63 (27,45 - 19 августа) грн за доллар.

Средний курс покупки евро составляет 32,22 (32,17 - 19 августа), продажи - 32,71 (32,69 - 19 августа) грн за евро.

Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,45 - 19 августа), продажи 3,82 (3,82 - 19 августа) грн за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 августа 2020 года в продаже, по сравнению с закрытием предыдущей сессии, вырос на 3 копейки до 27,49 гривен за доллар, курс в покупке до 27,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 32,61 гривен за евро.

Национальный банк установил на 20 августа справочный курс на уровне 27,49 грн/доллар, повысив его по сравнению с 19 августа (27,30 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на том же уровне.

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