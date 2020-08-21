Политика США призвали официальный Минск отпустить задержанных и разблокировать интернет

2020-08-21 15:28 285

США озабочены ситуацией в Беларуси и призывают власти страны отпустить всех незаконно задержанных участников протестов.

"США глубоко обеспокоены серьезными нарушениями на президентских выборах в Беларуси и решительно осуждаем насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также арест кандидатов из оппозиции, блокирование белорусской интернет-службы и жестокое обращение с заключенными", - указано в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

По его словам, белорусские власти должны отпустить несправедливо задержанных на акциях протеста в стране и составить отчет о пропавших без вести.

Помпео отметил, что США придерживаются своего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также "стремления белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь, свободный от внешнего вмешательства".

"Мы призываем правительство Беларуси принять предложение председательства в ОБСЕ, чтобы облегчить диалог и привлечь все заинтересованные стороны. Мы поддерживаем международные усилия по независимому расследованию избирательных нарушений в Беларуси, нарушений прав человека, связанных с выборами, и последовавших за ними репрессий", - говорится в заявлении.

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