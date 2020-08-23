Спорт Сегодня состоится финал Лиги чемпионов

2020-08-23 12:00 207

23 августа состоится финал Лиги чемпионов сезона 2019/20.

«Бавария» проведет свой 11-й в истории финал ЛЧ, где сыграет против ПСЖ. Французы впервые добрались до решающего матча.

У парижан были проблемы с составом, но к финалу все игроки подошли в максимальной форме. Начало встречи в – 22:00.



«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» стал победителем группы A, в которой также выступали мадридский «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай».

В 1/8 финала парижане прошли дортмундскую «Боруссию» (1:2 и 2:0), в четвертьфинале — «Аталанту» (2:1), а в полуфинале — «Лейпциг» (3:0).

В сезоне 2019/20 подопечные Томаса Тухеля стали чемпионами Франции, выиграли Кубок страны и Кубок лиги.

Добавим, что Лига 1 была завершена досрочно сразу после вспышки коронавируса, поэтому «ПСЖ», в отличие от многих других клубов, проводил не так много матчей этим летом.

После травм у парижан восстанавливаются Кейлор Навас и Левен Кюрзава, а вот Марко Верратти возобновил тренировки.

«Бавария»

Мюнхенская «Бавария» выиграла группу B, где опередила «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвену Звезду».

В плей-офф команда Ханса-Дитера Флика поочередно прошла «Челси» (3:0 и 4:1), «Барселону» (8:2) и «Лион» (3:0).

Также в этом сезоне «Бавария» оформила чемпионство и завоевала Кубок Германии, поэтому претендует на требл.

После рестарта сезона в национальном первенстве мюнхенцы одержали девять побед в девяти сыгранных турах.

Среди травмированных у «Баварии» значится центральный защитник Жером Боатенг.

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