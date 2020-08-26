Спорт 33-летний форвард Суарес не намерен уходить из Барселоны

2020-08-26 09:14 168

Новый главный тренер Барселоны Рональд Куман уже объявил нападающему Луису Суаресу, что он должен покинуть команду этим летом.

Уход его и Ивана Ракитича каталонцы определили приоритетными задачами на ближайшее трансферное окно.

Однако, уругваец не хочет уходить из клуба, из-за высокой зарплаты, которую получает в стане "сине-гранатовых". Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По контракту с клубом, который закончит действовать летом 2021 года, 33-летний Суарес получает 25 миллионов евро в год, без учета вычета налогов. Аякс, который готов купить футболиста, предлагает ему всего 3 миллиона евро.

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