33-летний форвард Суарес не намерен уходить из Барселоны

Новый главный тренер Барселоны Рональд Куман уже объявил нападающему Луису Суаресу, что он должен покинуть команду этим летом.
Уход его и Ивана Ракитича каталонцы определили приоритетными задачами на ближайшее трансферное окно.
Однако, уругваец не хочет уходить из клуба, из-за высокой зарплаты, которую получает в стане "сине-гранатовых". Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По контракту с клубом, который закончит действовать летом 2021 года, 33-летний Суарес получает 25 миллионов евро в год, без учета вычета налогов. Аякс, который готов купить футболиста, предлагает ему всего 3 миллиона евро.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире