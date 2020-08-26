Коронавирус За сутки в Украине выявили 1670 новых случаев covid-19 - реальная ситуация по областям

2020-08-26 10:11 81

За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у 1670 человек. Общее количество больных уже превысило 110 тысяч.

Как следует из данных электронной карты СНБО, из 110 085 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 670 инфицированных, что на уровне предыдущих суток. От болезни в целом в стране умерли 2 354 человек, из них 36 - за последние сутки.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 3677 
  • Волынская область - 5221 
  • Днепропетровская область - 2055
  • Донецкая область - 1256 
  • Житомирская область - 2959 
  • Закарпатская область - 7143 
  • Запорожская область - 1439 
  • Ивано-Франковская область - 8321 
  • Кировоградская область - 771 
  • г. Киев - 12248 
  • Киевская область - 5211 
  • Львовская область - 13 560 
  • Луганская область - 247 * 
  • Николаевская область - 1023 
  • Одесская область - 6352 
  • Полтавская область - 684 
  • Ровенская область - 8737 
  • Сумская область - 1269 
  • Тернопольская область - 5104 
  • Харьковская область - 7984 
  • Херсонская область - 346 
  • Хмельницкая область - 2062 
  • Черновицкая область - 9541 
  • Черкасская область - 1305 
  • Черниговская область - 1570 

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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