За сутки в Украине выявили 1670 новых случаев covid-19 - реальная ситуация по областям
2020-08-26 10:11 81
За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у 1670 человек. Общее количество больных уже превысило 110 тысяч.
Как следует из данных электронной карты СНБО, из 110 085 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 670 инфицированных, что на уровне предыдущих суток. От болезни в целом в стране умерли 2 354 человек, из них 36 - за последние сутки.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 3677
- Волынская область - 5221
- Днепропетровская область - 2055
- Донецкая область - 1256
- Житомирская область - 2959
- Закарпатская область - 7143
- Запорожская область - 1439
- Ивано-Франковская область - 8321
- Кировоградская область - 771
- г. Киев - 12248
- Киевская область - 5211
- Львовская область - 13 560
- Луганская область - 247 *
- Николаевская область - 1023
- Одесская область - 6352
- Полтавская область - 684
- Ровенская область - 8737
- Сумская область - 1269
- Тернопольская область - 5104
- Харьковская область - 7984
- Херсонская область - 346
- Хмельницкая область - 2062
- Черновицкая область - 9541
- Черкасская область - 1305
- Черниговская область - 1570
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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