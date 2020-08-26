Коронавирус За сутки в Украине выявили 1670 новых случаев covid-19 - реальная ситуация по областям

2020-08-26 10:11 81

За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у 1670 человек. Общее количество больных уже превысило 110 тысяч.

Как следует из данных электронной карты СНБО, из 110 085 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 670 инфицированных, что на уровне предыдущих суток. От болезни в целом в стране умерли 2 354 человек, из них 36 - за последние сутки.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 3677

Волынская область - 5221

Днепропетровская область - 2055

Донецкая область - 1256

Житомирская область - 2959

Закарпатская область - 7143

Запорожская область - 1439

Ивано-Франковская область - 8321

Кировоградская область - 771

г. Киев - 12248

Киевская область - 5211

Львовская область - 13 560

Луганская область - 247 *

Николаевская область - 1023

Одесская область - 6352

Полтавская область - 684

Ровенская область - 8737

Сумская область - 1269

Тернопольская область - 5104

Харьковская область - 7984

Херсонская область - 346

Хмельницкая область - 2062

Черновицкая область - 9541

Черкасская область - 1305

Черниговская область - 1570

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире