Коронавирус В Украине ужесточили карантин: что изменилось

2020-08-26 16:30 300

 

Кабинет министров продлил карантин в Украине до ноября. Вместе с тем, правительство ужесточило ограничительные меры на территории областей из-за роста заболеваемости.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина.

Теперь в регионах, которые попали в "зеленую" зону запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов).

Также запретили работу после 24:00 и до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Кабмин принял постановление, которое запрещает проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры.

Впрочем, концерты позволяют проводить тем, для кого это в течение последнего года является основным видом деятельности.

Также в постановлении говорится, что органам местного самоуправления предоставляется право на доступ к данным электронного сервиса "Дий вдома" для контроля лиц, подлежащих самоизоляции, обсервации, также лиц, нарушивших правила карантина.

Проект постановления должны доработать в течение дня и опубликовать документ.

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