Политика СНБО: Оснований для гумкатастрофы в Крыму нет

2020-08-26 17:30 222

В десятках населенных пунктах полуострове с понедельника ввели графики подачи воды из-за обмеления водохранилищ.

Глава СНБО Алексей Данилов не считает гуманитарной катастрофой нехватку воды в Крыму.

"Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения", - написал он в Facebook в среду, 26 августа.

"А проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть", - добавил Данилов.

Отметим, с 24 августа в Крыму ввели графики подачи воды из-за обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Ограничения коснутся Симферополя и еще 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновят подачу воды только в случае гумкататстрофы в Крыму.

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